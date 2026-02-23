朝までは雨のところがありますが、日中は晴れるところが多くなりそうです。関東〜九州は風も弱まり、お出かけ日和になるでしょう。ただ、房総など関東の海沿いでは所々でにわか雨がありそうです。北海道や東北は西よりの風が強く吹くでしょう。黄砂が西日本へ飛んできています。西日本や東日本は、黄砂や花粉にお気をつけください。【日中の気温】土日より低くなるところが多いでしょう。それでも平年より5℃前後高く、この時期と