「2月23日」。今日は何の日でしょう？答えは「富士山の日」！「ふ（2）じ（2）さん（3）」の語呂合わせから「富士山の日」となっています。富士山をはじめとする山の愛好家たちがオンラインで集う「山の展望と地図のフォーラム」（1994年発足）や、山梨県河口湖町、静岡県などがそれぞれ制定。一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。この季節、冬の澄んだ空気の中、山頂に雪をいただいた美しい富士山が姿を現す