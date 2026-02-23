村上は順調にステップを踏んでいるようだ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が実戦デビューの舞台でいきなり快音を響かせた。現地時間2月20日、カブスとのオープン戦で2安打をマーク。長打も放っており、持ち味であるバッティングが現地メディアでさっそく話題となっている。【動画】打球速度は108.3マイル新天地デビューを果たした村上宗隆の初安打を見る球団の情報を専門に扱う『FANSIDED SOUTHSIDE SHOWDOWN』が2