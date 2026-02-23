五輪の閉会式で市川純さんがパフォーマンスを見せた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日に閉会式を迎え、序盤に熊本出身でイタリア在住の女優・市川純さんがオペラ『蝶々夫人』の主人公を演じるパフォーマンスを見せた。【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポーズ”披露…中井亜美の姿をチェック映画『ハリー・ポッター』シリーズで吹き替えを担当するなど声優としても活躍する市川さんは、ピンク地