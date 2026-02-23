アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』と岐阜県笠松町のコラボ第2弾が、2026年2月13日から始まった。期間は8月31日まで。【画像】笠松町×ウマ娘 シンデレラグレイコラボ装飾やグッズ、ノベルティ デジタルスタンプラリーに限定トレーディングカード、ラッピングバス運行――。今回のイベントでは、笠松町全体が『ウマ娘 シンデレラグレイ』に染まる。この機会にオグリキャップゆかりの地を、実際に歩いてみたい。笠松町は、名馬オ