【ベローナ（イタリア北部）＝船越翔】イタリア・ベローナで２２日に行われたミラノ・コルティナ五輪の閉会式では、熱戦を繰り広げた各国の代表選手たちに会場の観客から惜しみない拍手が送られた。金銀銅合わせて３０のメダルを獲得した地元イタリアの代表団が入場すると、大きな歓声が上がった。ベローナ近郊から訪れたシモーネ・フェレロさん（３４）は「毎日結果を見るのが楽しみだった。努力を続けてきた選手たちを誇りに