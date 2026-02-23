「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）が対外試合デビューを好投で飾った。先発して２回１安打無失点。打線は八回に坂倉がオープン戦チーム１号となる２ランを放つと、現役ドラフトで楽天から加入した辰見も左翼へ２ラン。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−ターノックが対外試合初登板で好投。「真っすぐに力があるし