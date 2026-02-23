健康に長生きするにはどうすればいいのか。帯津良一医師は「好きなものを食べ、毎日をときめいて生きることが大切だ。『身体に良いこと』より『心に良いこと』を優先することで、自然治癒力が高まり健康につながる」という。精神科医の和田秀樹さんの著書『80歳の壁を超えた人たち』（幻冬舎新書）から、帯津さんの“老けない習慣”を紹介する――。撮影＝杉田裕一（左）和田秀樹さん（右）帯津良一さん - 撮影＝杉田裕一■「毎日