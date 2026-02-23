最新研究でわかった「日本列島の地下に潜る海山」の脅威M7級「首都直下地震」の発生確率は、30年以内に70％とかなり高い。南海トラフ地震だけでなく、こちらへの警戒も必要だ。そんな中、東京湾北部に"地震の巣"が見つかった！なぜ、ここに密集しているのか。大地震は起こるのか。専門家が解説する。【図】本文中の図1〜図4＊＊＊【日本列島に向かって、海山が移動している！】昨年末から年明けにかけて、日本列島で大きな地