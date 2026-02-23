高市トレードで日経平均株価が最高値を更新する中で「これから投資をはじめるのは遅すぎる」と感じている人も多いだろう。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「こんなときこそ、自分の投資スタイルを確立することが大事。私は『赤いものを見つける実験』からスタートして、投資対象を2つに絞り込んだ」という――。写真＝iStock.com／Thitima Uthaiburom※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thitima Uthaiburom■芸