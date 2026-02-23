和田毅氏の1球に「マジで引退してないだろこれ！」現役時代を彷彿させる1球に、場内は騒然となった。ソフトバンクや日本代表としても活躍した和田毅氏が22日、宮崎サンマリンスタジアムで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎 侍ジャパンvsソフトバンク」戦の始球式に登場した。45歳になった和田氏は背番号「21」、WADAのユニホームで登場し、5つの方向へお辞儀をしてからマウンドに上がった。ストライク投球に、打