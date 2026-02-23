サプライズイベントがきっかけで二人の絆が深まった方も多いのではないでしょうか。クーポンマガジン「ホットペッパー」３月号の連載企画『ひみつの女子会』では、素敵なサプライズ・エピソードを紹介しています。最高のサプライズをくれた彼には、最高のリアクションでお返ししたいもの。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、彼のテンションを上げるリアクションを教えていただきました。【１】めいっぱいの笑顔