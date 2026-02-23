◆米大リーグオープン戦ホワイトソックス５―２ブルワーズ（２２日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の本拠地・ブルワーズ戦に「３番・一塁」で先発出場。２日ぶり２度目の出場は２打数無安打１三振で６回の守備から退いた。この日は初回２死の第１打席が右飛、４回先頭の