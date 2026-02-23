第２１回オーシャンステークス・Ｇ３は２月２８日、中山競馬場の芝１２００メートルで行われる。２４年にスプリンターズステークスを制した舞台でルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が力を見せつける。Ｇ１を勝利して以降は一時不振に陥っていたものの、２走前の京阪杯では斤量５９キロを背負いながらも連対を確保と復調を示すと、前走の阪神カップでは直線での叩き合いを制して勝利しており、本来の姿が戻