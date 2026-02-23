ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、２２日夜に墨田区の東京スカイツリーでエレベーター１台が緊急停止したことを報じた。このニュースは午後８時２０分ごろ、スカイツリーでエレベーター内に人が閉じ込められていると通報があったもの。展望デッキと５階のフロアを結ぶ４機のエレベーターのうち午後８時１５分に２機が緊急停止した。そのうち１機は地上３４０メートルの高さから５階に向け