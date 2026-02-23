22日夜、東京・墨田区にある東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、20人が閉じ込められた事故が発生したことを受け、東京スカイツリーは、23日はエレベーターの総点検を行うため臨時休業すると発表しました。23日の前売り入場チケットを購入している人には払い戻しを行うとしています。また24日以降の営業については、23日の午後5時ごろまでに公式ホームページで発表するということです。東京スカイツリーはエレベーターが