「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）右翼手が張り付いたフェンスの上を打球が通過していった。広島・坂倉がオープン戦チーム１号となる２ラン。滞空時間の長い飛球をスタンドに放り込み、「強く振りにいって前に飛んでくれたので良かった」と冷静に振り返った。２−１の八回無死一塁。杉浦が投じた初球の１４９キロ直球を強振し、柵越えを生み出した。三回には左前打を放っており、複数