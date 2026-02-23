女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の冠特番が23日、NHK総合で全国放送される。「ハンバート ハンバートと『笑ったり転んだり』を語ったり♪」（後6・05〜6・40）と題した音楽＆トーク番組。物語に寄り添う温かなサウンドと歌詞が、幅広い世代から共感を集める主題