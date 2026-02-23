「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）が対外試合デビューを好投で飾った。先発し、２回１安打無失点。「気温が今までよりも暖かかったので、体も非常に動いていた。いい投球内容だった」と自身の投球に合格点を与えた。初回は２死から四球と安打でピンチを招くも、万波を遊ゴロ。二回は清水優からツーシーム、有園から直球で空振り三振を