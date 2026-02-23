主は我がまま、私はきまま、国勢調査は有りのまま…。5年に1度行われ、2025年が22回目だった国勢調査。戦前には新奇な調査に国民が協力するよう、小唄や浪曲、漫才などの芸能を通じた宣伝が試みられた。調査の意義や答え方を伝える曲や語りを吹き込んだ「国調レコード」を聴く講座が京都市立芸術大（下京区）であった。ユーモアと時代を感じさせる中身とは−。【写真】国調レコードのラベルがこちら。国勢調査の仕組みが分かるコ