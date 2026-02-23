私はミナミ。同居する義母は、普段は優しく、話していても楽しい人です。ところが最近は、急に不機嫌になったり、無視することがあったりして悩んでいます。昨晩も夫ジュンタが食事中にちょっとスマホを触ると、義母は途端に不機嫌になり、重苦しい空気になりました。ジュンタに相談しても、真剣に取り合ってくれません。妊娠中の私にとって、義母の気まぐれな態度とジュンタの無関心は大きなストレスなのに……。この状況をどうし