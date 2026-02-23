＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞大会冠スポンサーを務めるホンダに所属する岩井千怜が、4度目の出場で初めて優勝争いを演じた。首位に1打差の3位タイで最終日を迎え、2イーグル・2バーディの「66」をマーク。猛追もあと1打届かず、トータル23アンダーの2位で大会を終えた。【ライブフォト】世界1位が地元Vでビチャビチャに「今週こんなにいいプレーができると思ってい