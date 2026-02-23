＜マジカル・ケニアオープン 最終日◇22日◇カレンCC（ケニア）◇7056ヤード・パー70＞ケニアで開催されたDPワールド（欧州男子）ツアーは全日程が終了した。【写真】初優勝で美しい彼女と熱いキス初日から首位を守っていた22歳のケーシー・ジャービス（南アフリカ）が、最終日も「62」と好スコアをマーク。トータル25アンダー、後続に3打差をつける完全優勝でツアー初勝利を手にした。トータル22アンダーの2位にはデイビス・ブラ