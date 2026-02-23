ロックバンド「BOOWY」のドラマーとして知られる高橋まこと（72）が23日、自身のXで、17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さんを追悼した。高橋は真矢さんの訃報を受け、「真矢逝くのが早すぎだろう、なんとも言えないです」とつづった。「去年ゴルフやろうって言ってたのにな。ご冥福をお祈りします。先に逝くなよ！！！」と追悼した。