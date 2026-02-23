ロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。真矢さんのインスタグラムにはファンから追悼のコメントが多く寄せられた。真矢さんが最後にインスタグラムを更新したのは昨年11月13日。同月8日に千葉・幕張メッセで行った約7年半ぶりの主催フェス「LUNATICFEST.2025」でメンバーらとステ