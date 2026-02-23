「ミラノ・コルティナ五輪・閉会式」（２２日、ベローナ五輪アリーナ）第２５回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、聖火が消え、１７日間の祭典が閉幕した。ＪＯＣは閉会式に先立ち、今大会の名シーンを公式Ｘなどに投稿。「その強い絆でともにつかんだメダル」と題し選手だけでなく指導者にもスポットを