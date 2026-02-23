風味立ちの強さと長引く後味が特徴の「焼肉堪能」＝横浜市西区キーワードは「没入感」と「余韻」だ。エバラ食品工業（横浜市西区）は１３日、焼き肉のたれの新ブランド「焼肉堪能（やきにくたんのう）」を発売した。物価高が長引き、コストパフォーマンスと体験価値を重視する３０〜４０代を主要ターゲットに位置付ける。「甘旨醤油（あまうましょうゆ）味」「炙（あぶ）り醤油味」「焙煎（ばいせん）にんにく」「香味塩だれ」