¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè101ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ËÀº¤ò¤À¤¹¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ë¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¸ý»ß¤á¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆü¸å¤¢¤Ã