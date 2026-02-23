「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのノースリーブシアーニットを着こなす姿を披露した。横顔のショットも岡田さんは番組出演を報告するとともに、衣装ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのノースリーブシアーニットと、ワインカラーのパンツを着用。赤いカーテンをバックに、ポーズをきめて笑顔をみせていた。3