「ホーム」の時間や場所を意識的につくる 世界は「アウェー」でできている 私たちは家を出た瞬間から「アウェー」の環境に身を置いています。通勤電車、職場、会食の席など、相手の気配や空気を読みながら行動しなければならず、常に一定の緊張を強いられています。 ラットの実験では、１つのケージに３匹のオスを入れると、わずか24時間で胃潰瘍を起こすといいます。人間にたとえれば、電車の一両