2月23日、天皇陛下は66回目のお誕生日を迎えられた。その歩まれた道のりの中で、最も苦難の時期と言えば、2004年、いわゆる「人格否定発言」を世に問われた1年であっただろう。陛下（当時は皇太子殿下）はこの危機にいかに立ち向かわれ、いかに乗り越えられたのか。当時の「週刊新潮」の記事を引きながら振り返った。殿下がなぜ追い詰められていったのかを記した【前編】に続き、【後編】では、その後のさらなる苦難と克服の過程