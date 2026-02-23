音楽プロデューサーでつんく♂（57）が23日、自身のXで、17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さんを追悼した。「この度の突然の悲報に驚きを隠せません」とショックを隠せず。「三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」とつづった。「どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんできます。心よ