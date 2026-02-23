本日2月23日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、人気企画「もうええわを言わない相方たち」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！何も知らずに漫才を披露中のボケに、ツッコミがオチとなる締めワードを言わなかったらどうなるのかを検証する同企画。ボケが光るのはツッコミがいてこそなのに、ボケはツッコミへの感謝を忘れがち…ということで実施するハートフルな企画だ。はたして、ネタバラシをされたボケ