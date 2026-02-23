学歴コンプレックスを抱える関口麗子さんは、息子を「東大に行かせたい」と考え塾に通わせた。そこで出会った東大卒のさわやかな講師にほれ、息子の家庭教師を頼むこととなる。しかし、これが悲劇の始まりだった。麗子さんの気の迷いで崩壊した関口家の悲劇を、犯罪加害者家族への支援を展開する筆者が語る。※本稿は、NPO法人World Open Heart理事長の阿部恭子『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集した