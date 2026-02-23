女子小学生を中心に「シール帳」がブームとなり、友達同士での交換や収集が広がっている。平成女児文化の再評価も背景に、大人も楽しむ現象となっているが、単なる流行にとどまらない側面もある。遊びの中で行われる「交換」は、子どもに何をもたらすのか。その教育的意味と向き合い方について考える。（フリーライター武藤弘樹）「シール帳」は単なるコレクションじゃなかった！作って、見せ合って、さらに交換…昨年から女子