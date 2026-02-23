高市早苗首相が電光石火の衆院解散で、てんやわんやの年明けでしたが、芸能界も驚きのニュースが続きます。米倉涼子（50）は243日ぶりに公の場に姿を見せ、活動休止から8カ月が過ぎた元TOKIOの国分太一（51）には新たな動きがありました。今回もいつものメンバーが深掘りします。週刊誌記者まさかの衆院解散だったね。解散から投開票まで16日間という戦後最短の決戦。36年ぶり真冬の総選挙は、雪や寒さで取材も苦労した。