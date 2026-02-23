◇オープン戦阪神12―1ヤクルト（2026年2月22日浦添）野球規則を体系化したアレクサンダー・カートライトは1845年、本塁―二塁の距離を「42ペイス」と定めた。古代ローマの単位だ。塁間に直せば、今の90フィート（約27・4メートル）と変わらない。この距離が絶妙で、古今東西、多くの野球選手や野球記者が「神が定めた距離」と語っている。1960年代に活躍したドジャース黄金の左腕、サンディ・コーファックスは「野球