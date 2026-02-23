ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（20＝米国）が23日までに更新された米日刊紙「USA TODAY」の公式インスタグラムにゲスト出演。人気ゲームのキャラクター作成を熱望した。昨季世界選手権女王のリュウは、フリーで1位となる150・20点、合計226・79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルとなった。「USA TODAY」の公式インスタグラムのインタビューショート動画