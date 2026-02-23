入り口付近にある映画館「サツゲキ」のロゴ。右は支配人の横沢康彦さん＝2026年1月、札幌市札幌市中心部にある映画館「サツゲキ」が、2026年3月29日閉館する。入居する建物は戦前から約100年続く映画興行の地にあり、運営元を変えながらも映画の灯を何とか今につないできた。今後の活用方法は未定で、サツゲキの閉館でその歴史に幕が閉じられる可能性もある。支配人らは営業最終日まで上映に全力を注ごうと使命感に燃える。（共