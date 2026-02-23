【フライブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで22日、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはホームのブレーメン戦で1―1の後半25分に移籍後初ゴールとなる決勝点を挙げた。後半42分に退き、試合は2―1で勝った。同僚の安藤智哉はフル出場。鈴木唯人のフライブルクは高井幸大と町野修斗のボルシアMGを2―1で下した。鈴木は後半34分までプレーし、高井はフル出場、町野は後半17分から出場した。