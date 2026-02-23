フィリーズのホセ・アルバラード投手（30）は22日（日本時間23日）、保険上の問題によりワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラ代表としてプレーできなくなったとインスタグラムで明かした。同投手は「この知らせは深い悲しみを感じさせるもの。参加に必要な保険が承認されなかった。これは自分ではどうにもならない問題で、悲しみで胸がいっぱいになるし、理解しがたいこと。3大会連続で祖国のユニフォームに