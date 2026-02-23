「オープン戦、ヤクルト１−１２阪神」（２２日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）阪神投手陣は先発の村上頌樹投手が２回無失点。昨季、ケガで苦しんだ西勇輝投手は１回無失点。先発ローテ候補の大竹耕太郎投手も２回を無失点に抑えた。いずれも今季初登板で上々の内容だった。気がかりな左アキレス腱断裂縫合術で離脱した石井大智投手の穴だが、六回以降、安定したリレーを見せたブルペン陣。デイリースポーツ評論家の佐藤義