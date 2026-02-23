イランのアラグチ外相は22日、アメリカとの核開発をめぐる協議を26日に行うと明らかにしました。イランのアラグチ外相はCBSテレビの番組で、26日にスイスのジュネーブでアメリカとの核開発をめぐる協議に臨むと明らかにしました。アラグチ氏は、「適切な文書を準備して迅速な合意に至れると確信している。解決策は手の届くところにある」と述べ、軍事的圧力ではなく外交的な解決を呼びかけました。これに関連しアメリカのニュース