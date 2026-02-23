第5回WBCは投打二刀流で活躍…胴上げ投手＆MVPドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、アリゾナ州グレンデールで行っていたスプリングトレーニングを打ち上げた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」へ合流するため、一両日中に帰国する。デーブ・ロバーツ監督が同日に明らかにした。ロバーツ監督は「出発が今日か明日かは正確に把握していないが、今日がアリゾナでの最