緊急警鐘レポートトランプ米大統領が「口出しせず」むしろ「お墨付き」を与える可能性もある台湾有事は「起きるか起きないか」ではない。すでに始まっているんです。こう警鐘を鳴らすのは、国際情勢分析の第一人者で、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員・中国研究センター長の峯村健司氏だ。中国の習近平国家主席（72）にとって台湾併合は悲願である。５年に一度の共産党大会で「祖国の完全統一は必ず実現せねばならない」と