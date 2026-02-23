66年前の2月23日、浩宮さま（現・天皇陛下）は力強い産声を上げられた。やがて第126代の皇位につく「日嗣の皇子」のご誕生であった。美智子さまはご成婚後まもなくご懐妊、順調な経過をすごされていよいよご陣痛が始まった。ところがそう簡単に事が運ばないのが出産の常。皇子ご出産の大役を務めあげた美智子さまと、愛らしい浩宮さまのエピソードである――。「どうなってるんだ、ご出産はまだと昨日発表したばかりじゃないか！」