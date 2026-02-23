次の季節に向けて、装いを軽やかにアップデートしたいところ。そんな気分なら、上品な揺れ感が魅力の「サテンスカート」がおすすめ。ちょっとしたお呼ばれにも映えそうなサテンスカートは、レディムードを自然と補ってくれます。今回はミドル世代におすすめしたい、【ZARA（ザラ）】のアイテムをご紹介。レースヘムやドット柄など、一点投入でサマ見えが狙えるスカートをピックアップしました