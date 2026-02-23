ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。世界的人気のダンスミュージックグループがパフォーマンスを披露したが、日本選手団に反響が広がった。聖火が消えた後に登場したのは、世界的人気を誇るダンスミュージックグループ「メジャー・レイザー」だ。入場行進を終えてスタンドにいた各国選手団はノ