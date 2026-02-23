筆者の話です。帝王切開で第二子を出産した私。術後の傷が痛む中、5歳の重度知的障害を持つ長男がパニックを起こします。夫に助けを求めるも「母親なら抱っこしろ」と突き放され、無理に動いた結果、大変な事態に発展。この出来事によって起きたこととは……？ 家族で過ごす準備 私は夜中に陣痛が起きてしまい、緊急帝王切開で2人目の子どもを出産しました。 その時、重度知的障害のある長男は5歳。 環境の変化に非常に敏感