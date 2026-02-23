伏せの状態でくつろいでいる猫さん。ほっこりしながら見ていたら……。予想していなかったまさかのラストがInstagramで247万回以上再生されるほど話題に！投稿には「思わぬ可愛さで♡」「あっ!って声でちゃいました～w」「何回も見直したw」などの声が殺到しました。 【動画：伏せの状態でくつろぐ猫→『おてて』を見ていると…驚きが隠せない『まさかの光景』】 伏せたままうとうとする猫さん Instagramアカウント